Als Kiew zu Beginn des ukrainischen Bürgerkriegs versuchte, die selbstausgerufenen Volksrepubliken des Donbass durch Handels- und Finanzblockaden auszuhungern, schickte Russland Kolonnen weißgestrichener Lkw mit Hilfsgütern. Das wiederholt sich seitdem in ungefähr monatlichem Abstand, Ende Dezember wurde der 185. Konvoi in Marsch gesetzt. Die Ukraine beschwerte sich regelmäßig, dass Moskau mit den Hilfslieferungen ihre Souveränität – im konkreten Fall die Souveränität, die Republiken wirtschaftlich zu strangulieren – verletze.

Schritt für Schritt hat Russland seitdem auch die Integration der Bewohner der Republiken in sein Rechts- und Sozialsystem vorangetrieben. Schon länger werden Schul- und Hochschulabschlüsse aus dem Donbass in Russland anerkannt, Unterricht und Ausbildung verlaufen nach russischen Lehrplänen, Bürger von dort können in Russland Arbeit suchen. Im September konnten die etwa 770.000 Bewohner der Republiken, die die russische Staatsbürgers...