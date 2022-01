Zum Inhalt dieser Ausgabe | Am Problem vorbei Heizkostenzuschuss für arme Haushalte soll kommen. Verbände kritisieren ihn als unzureichend Bernd Müller Spätestens Anfang März soll es so weit sein – dann will die neue Bundesregierung den Heizkostenzuschuss für Bezieher von Wohngeld vom Bundestag beschließen lassen. Noch müssten aber einige juristische Feinheiten geklärt werden, erklärte der FDP-Bundestagsabgeordnete Daniel Föst gegenüber der Augsburger Allgemeinen (Montagausgabe). Damit reagiert die Bundesregierung auf das Ansteigen der Energiepreise, das vor allem arme Haushalte stark belastet. Föst betonte nun, man arbeite deshalb an vielen Stellen gleichzeitig; aber es gebe »keine perfekte Lösung auf Knopfdruck«. Außerdem gehe er davon aus, dass sich die Energiepreise mittelfristig wieder einpendeln würden. »Das ist eine Frage der Außenpolitik, der Entwicklungshilfe, der Produktion erneuerbarer Energien innerhalb Deutschlands, der Energiepolitik«, so Föst. Nach Plänen von Bauministerin Klara Geywitz sollen Wohngeldbezieher, die allein leben, einen einmaligen Heizkostenzuschuss von 135 Euro bekommen. Für ...

Artikel-Länge: 3988 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen