Debatte über Öffnungsschritte

In Österreich endete am Montag der Lockdown für Ungeimpfte; die Regierung kündigte für die nächsten Tage weitere Lockerungen der Coronamaßnahmen an. England und Dänemark haben die meisten Restriktionen im Kampf gegen die Pandemie bereits aufgehoben, so die Maskenpflicht in Innenräumen. Auch in der BRD gewinnt der Chor der Befürworter von baldigen Lockerungen täglich Mitglieder. Nachdem am Wochenende mehrere Politiker bereits eine Strategie für Öffnungen angemahnt hatten, drängten zu Wochenbeginn die Regierungschefs von Bayern und Bremen, Markus Söder (CSU) und Andreas Bovenschulte (SPD), darauf, die Maßnahmen in nächster Zeit sukzessive zurückzufahren.

Bovenschulte sagte am Montag im Deutschlandfunk, es müsse »über bestimmte Öffnungen« nachgedacht werden, »insbesondere, wenn die Situation auf den Intensivstationen so stabil bleibt«. So solle etwa darüber gesprochen werden, »was in Fußballstadien passiert«. Als weiteren möglichen Bereich für Lockerungen nan...