Er wollte mehr und Besseres

Er war ungarischer Staatsbürger, war ein Führer seines Volkes der Roma, gebildet und kämpferisch, aber immer friedlich: In der Nacht zum Dienstag vergangener Woche ist Jenö Setet in Budapest gestorben. Er wurde 50 Jahre alt. In den Jahren vor seinem letzten Geburtstag sprach Setet oft davon, dass in seiner Familie noch kein Mann 50 Jahre alt geworden sei. Er sollte der erste werden, und es ist eine grausame und unbegreifliche Laune des Schicksals, dass das Herz dieses außergewöhnlichen Mannes am Tag nach seinem Geburtstag stehenblieb und nun seine Frau mit den jungen Kindern alleine zurückbleibt.

Es ist schwierig, unsere Trauer auszudrücken, vor allem denjenigen gegenüber, die den »Osten«, einschließlich des »unorthodoxen« Ungarn, von Westeuropa aus beobachten. Ein schiefes Bewusstsein demokratischer Überlegenheit veranlasst viele »Westler«, das diktatorische Regime Viktor Orbans mit allen Ungarn gleichzusetzen. Es ist, als gäbe es uns Einheimische, die Wi...