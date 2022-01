Ein Stück Zeitungsgeschichte

Am kommenden Sonntag wird die dünn besetzte Redaktion ihren letzten Sonntagsdienst leisten: Einen Tag später wird der Vogtland-Anzeiger noch einmal erscheinen. Dann ist eine weitere Tageszeitung gestorben. Ein Verlust und eine traurige Sache, vor allem, weil dieser Einschnitt im Osten des Landes, in Sachsen passiert.

Das Blatt glänzte in den vergangenen Jahren mit einem Alleinstellungsmerkmal, war es doch die letzte noch existierende Neugründung einer Tageszeitung aus den späten Tagen der DDR. Das hilft nun auch nicht weiter. Doch brachte es der Vogtland-Anzeiger aus Plauen auf fast 32 Jahre Existenz. Am 17. März 1990 wurde er mit dem Elan einer Bürgerinitiative und mit Unterstützung durch die Frankenpost aus Hof gegründet. Unter Zeitungsbedingungen, wie sie vor der Digitalisierung des Gewerbes üblich waren: mit handschriftlichen Manuskripten, die von Sekretärinnen abgetippt wurden, selbstgebautem Seitenspiegel und per Taxi als Negativ verschickten Fotos i...