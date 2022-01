Zwischen Repression und Widerstand

Die Phase ziviler Herrschaft in Myanmar währte nicht allzulang. Vor einem Jahr, am 1. Februar 2021, beendete das Militär das demokratische Schauspiel. Seither übt es wieder direkt die Macht im Lande aus. General Min Aung Hlaing, Oberbefehlshaber der Armee (Tatmadaw), erklärte Präsident Win Myint, Staatsrätin Aung San Suu Kyi (de facto Regierungschefin) und deren gesamtes Kabinett für abgesetzt. Seither fungiert der bisherige erste Vizepräsident Myint Swe als nominelles Staatsoberhaupt, während Min Aung Hlaing als eigentlicher Machthaber dem Staatsverwaltungsrat (englische Abkürzung SAC), so der offizielle Name der Militärjunta, vorsteht. Myint Swe, der von 1971 bis 2010 (mit dem letzten Rang des Generalleutnants) selbst Uniform trug, gehörte nicht zuletzt aus alter Verbundenheit zu den willfährigen Erfüllungsgehilfen, die einen zunächst »geschmeidigen« Übergang zur erneuten Militärdiktatur sicherstellten.

Der Zeitpunkt des Umsturzes war alles andere als Zu...