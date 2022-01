Freie Fahrt für freie Bürger!

An einem klirrend kalten Jännertag fuhren Herr Groll und der Dozent auf der Bundesstraße von Wien Richtung Bratislava. Ziel war Hainburg, wo die beiden in der Donaubiegung einen Kontrollgang machen wollten. In der Gegend seien Goldschakale gesichtet worden, hatte der Dozent gelesen, er wolle eines der putzigen Tiere, die, vom Balkan kommend, sich in Westeuropa ausbreiten, mit eigenen Augen sehen. Vor dem Schnee auf Fluren und Feldern würde ein Goldschakal sich gut abheben.

»Und warum sollte der Schakal seine Deckung aufgeben und über weiße Felder stapfen?« fragte Groll.

»Weil auch ein Schakal einkaufen muss, um die Brut zu ernähren«, erwiderte der Dozent in einem Tonfall, der keine Widerrede duldete. Und er fügte hinzu: »Ich weiß, dass Sie Autobahnen prinzipiell meiden, aber mit diesem Schneckentempo verlieren wir kostbare Zeit.«

»Schakale sind dämmerungsaktive Tiere, die Sonne steht tief, wir werden pünktlich eintreffen. Außerdem können wir auf der Fahrt ei...