Zum Inhalt dieser Ausgabe | Nur Decken zum Wärmen Wirtschaftskrise und Strommangel: Zehntausende verlassen Libanon Karin Leukefeld Mehr als zwei Jahre dauert nun der wirtschaftliche und politische Verfall des Zedernstaates. Das Banken- und Wirtschaftssystem ist durch Korruption und Misswirtschaft zusammengebrochen, die Libanesen haben nicht nur den Wert ihres Geldes, sondern auch ihre Ersparnisse verloren. Das libanesische statistische Büro gibt die Inflation zwischen Dezember 2018 und November 2021 mit 2.146 Prozent an. Die Zerstörung des Hafens von Beirut durch eine massive Explosion (4.8.2020), hat das »Tor zur Welt« nicht nur für den Libanon, sondern auch für Syrien zerstört. Die breite Mittelschicht ist verarmt. Der monatliche Mindestlohn für Angestellte im öffentlichen Dienst beträgt heute 675.000 libanesische Pfund, umgerechnet etwa 23 US-Dollar. Ende 2020 wurden nach Angaben der Weltbank im Libanon 6,8 Millionen Einwohner gezählt. Nach offiziellen Zahlen des UN-Flüchtlingskommissariats (UNHCR) sind davon 851.000 als syrische Flüchtlinge registriert. Die libanesische Regierung s...

Artikel-Länge: 3912 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen