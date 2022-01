Schwierige Regierungsbildung

Am Freitag ist der internationale Flughafen in der irakischen Hauptstadt Bagdad Ziel eines Raketenangriffs geworden. Laut Innenministerium schlugen Geschosse auf den Start- und Landebahnen sowie auf Parkplätzen ein. Ein leeres Passagierflugzeug sei beschädigt worden. Verletzte gab es bei dem Angriff, zu dem sich bislang niemand bekannt hat, keine. Schon am Mittwoch waren Raketen in der Nähe des Hauses von Parlamentspräsident Mohammad Al-Halbusi eingeschlagen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP wurden zwei Kinder mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Kurz vor dem Angriff hatte das Oberste Gericht die Berufungsanträge zweier Parlamentsabgeordneter auf Annullierung der am 9. Januar, in der ersten Sitzung des Parlaments seit den Wahlen vom Oktober vollzogenen Wiederwahl Al-Halbusis zurückgewiesen. Wegen mehrerer Beschwerden bezüglich Wahlfälschung hatte sich die Volksvertretung zuvor monatelang nicht zusammenfinden können. Die Abgeordneten des »Koord...