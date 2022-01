Auf Kriegskurs

Lange ist es her, dass ein Parteitag von Bündnis 90/Die Grünen leidenschaftlich über Fragen von Krieg und Frieden diskutierte. 1999 war das, als die Parteispitze auf einem Parteitag in Bielefeld die Zustimmung zur Beteiligung am Kosovo-Krieg durchsetzte. Seitdem ist mit friedenspolitischen Positionen bei den Grünen kein Blumentopf mehr zu gewinnen, wie sich auch auf dem Onlineparteitag der Grünen am Freitag und Sonnabend zeigte. Ein Antrag, die im Koalitionsvertrag mit SPD und FDP vereinbarte Anschaffung bewaffneter Drohnen vorerst auszuschließen, wurde abgeschmettert. Auch ein Antrag, der sich gegen die Anschaffung eines Nachfolgemodells für das Kampfflugzeug Tornado wandte, fiel durch. Die Kampagne »Büchel ist überall!« bezeichnete das bei Twitter »als enttäuschend«: Die Grünen hätten sehr deutlich abgelehnt, »sich gegen einen neuen Atombomber auszusprechen«.

Auch die auf dem Parteitag gewählte neue Führung lässt nicht erwarten, dass die Ökopartei ihren ...