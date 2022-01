Geplänkel am Aktienmarkt

Woher dieser Anflug von Nervosität? Warum hat der Index der US-Computerbörse Nasdaq im ersten Monat dieses hoffnungsfrohen Jahres schon 15 Prozent eingebüßt? Noch schlimmer hat es unseren Liebling, den oder die Bitcoin getroffen. Seit dem Hoch von fast 70.000 US-Dollar (etwa 63.000 Euro) je Stück ist er/sie seit Dezember bis zum Donnerstag abend um fast die Hälfte auf nachgerade kümmerliche 36.300 Dollar je Stück gepurzelt.

Dass die Nervosität am Finanzmarkt etwas mit dem laut Medien unmittelbar bevorstehenden Überfall Russlands auf die Ukraine zu tun hat, wird von kaum jemandem ernsthaft vertreten. Obwohl ja die fürsorgliche US-Regierung das Personal ihrer Botschaft in Kiew großenteils in die sichere Heimat geholt hat. Nein, heißt es unisono an der Börse. Zwar sei der Russe aggressiv und seinem verschlagenen Präsidenten Wladimir Putin sei alles zuzutrauen, aber die Börse sei auch in diesem Fall von anderem, wichtigerem bewegt: Es ist die Verfassung der US...