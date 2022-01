GEW gegen Ungleichbehandlung

Erzieher und Sozialarbeiter sind Berufsgruppen, die besonders von der Coronapandemie betroffen sind: Sie erkrankten überdurchschnittlich oft an Covid-19 – und wen wundert das, arbeiteten sie doch in jeder Infektionswelle mit Menschen und steckten sich dabei entsprechend häufig mit dem Virus an. Und wenn ein Mitarbeiter ausfiel, musste ein anderer die Arbeit miterledigen. Doch nicht immer wird ihr Engagement honoriert.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Berlin hat nun die Landesregierung und die freien Träger aufgefordert, den dort in der Jugendhilfe Beschäftigten die Anerkennung auch beim Entgelt zu zeigen. Die GEW fordert konkret, dass die Ergebnisse der Ländertarifrunde auch auf sie übertragen werden. Wenn das umgesetzt werde, erhielten Erzieher und Sozialarbeiter auch eine Coronaprämie in Höhe von 1.300 Euro.

»Alle Kollegen, egal ob in öffentlicher oder in freier Trägerschaft beschäftigt, haben in den letzten zwei Jahren am Rande ihrer ...