Keine Selbstverständlichkeit

Am 26. Januar 1922, also vor 100 Jahren, brach Louise Zietz – seit 1919 eine der ersten deutschen Parlamentarierinnen – während einer Sitzung im Plenarsaal des Reichstages zusammen. Am 27. Januar verstarb sie im 57. Lebensjahr.

Ihre nächsten Verwandten hatten wohl weder Möglichkeiten noch Mittel, vom Wohnort ihrer Kindheit Bargteheide auf die Schnelle nach Berlin zu reisen. Wer beräumte also ihren Wohnsitz in Berlin, was geschah mit ihren Hinterlassenschaften, Arbeitsmaterialien, Briefschaften oder Manuskripten? Bis heute findet sich wenig wissenschaftlich Aufbereitetes in einem zentralen Archiv. Vor einigen Jahren begann ihre Urgroßnichte Susanne Schütt (Zietz hatte keine Kinder), Material zu sammeln, verstarb aber plötzlich vor einem knappen Jahr. Liebevoll aufbewahrt wurden von ihr über Jahrzehnte ein paar Stiefel, die viel zu erzählen hätten: Über Reisen kreuz und quer durch Deutschland, zu Tagungen im Ausland und unzähligen Auftritten und Diskussionen...