Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Für alle Felle Die Tierschutzpolizei Ihrer Majestät Während in vielen anderen Ländern Europas Tierschutz privaten Organisationen anheimgestellt ist, verfügen England und Wales über eine Tierschutzpolizei. Die RSPCA wurde 1824 gegründet. Ein Filmteam begleitete die Inspektorinnen Jade und Emma zwei Wochen lang bei ihren Ermittlungen und Tierrettungsaktionen. Eine Flüchtlingsrettungspolizei hat niemand in Europa. BRD 2022. Arte, 19.40 Uhr Die Kinder von Windermere 300 jüdische Kinder, die den Holocaust in den Konzentrationslagern überlebt haben, werden 1945 an den Lake Windermere gebracht. Hier keimt neue Hoffnung auf ein bewältigbares Leben nach dem Grauen. Der deutsche Psychologe Oscar Friedmann betreut die traumatisierten Kinder dort einen Sommer lang, und sie lernen, mit ihren Erfahrungen umzugehen. Für viele wird er zu einer Art Vaterfigur...

Artikel-Länge: 2651 Zeichen

