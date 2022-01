Zum Inhalt dieser Ausgabe | Virus und Wahrheit Neil Young verlässt Spotify wegen Coronaverharmlosung Er wolle nicht auf einer Plattform präsent sein, die Fehlinformationen zum Coronavirus verbreite. Mit dieser Forderung hatte der Folkrocker Neil Young Spotify unter Druck gesetzt. Nun reagierte das Unternehmen und nahm die Musik des Kanadiers aus seinem Programm. »Wir bedauern Neils Entscheidung, seine Musik von Spotify zu entfernen, hoffen aber, ihn bald wieder begrüßen zu können«, teilte der Streamingdienst am Mittwoch (Ortszeit) in einer Erklärung mit, aus der das Wall Street Journal und andere US-Medien zitierten. Young hatte dem schwedischen Unternehmen zuvor vorgeworfen, etwa in Podcasts Falschinformationen über Coronavirusimpfstoffe zu verbreiten. Er hoffe, dass andere Künstler und Platte...

