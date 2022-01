Ohne Essen hinter Stacheldraht

Internationale Hilfsorganisationen schlagen Alarm. Mitten in einem der strengsten Winter der vergangenen Jahre werden in den griechischen Flüchtlingslagern mehr als 16.500 Menschen nicht ausreichend ernährt. Seit das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen im vergangenen Oktober der rechten Regierung in Athen nicht nur die soziale Verantwortung für, sondern auch die finanzielle Versorgung der Familien in den Zelt- und Containercamps übertragen hat, fehlt vor allem den Kindern der Zugang zu Mahlzeiten und zu Schulmaterial. In der griechischen Öffentlichkeit wird die neue humanitäre Katastrophe in diesen Tagen kaum wahrgenommen: Zehntausende Hellenen müssen mit Niedriglöhnen überleben, die Bevölkerung hat mit Schnee, eisiger Kälte und einem starken Anstieg der Coronainfektionsfälle zu kämpfen.

Die mehr als 40 vor Ort aktiven griechischen und internationalen Organisationen wie etwa Pro Asyl oder Terre des hommes klagen seit Monaten, dass die Regierung in ...