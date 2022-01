Mit Sicherheit unsicher

Olaf Drescher kann aufatmen. Dem Geschäftsführer der »DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH« (PSU) bleibt der Gang ins Gefängnis erspart – vorerst. Laut Beschluss des Verwaltungsgerichts Stuttgart ist gegen den hochdekorierten Manager keine Zwangshaft zu verfügen. Der fragliche Antrag durch Gegner des Bahnprojekts »Stuttgart 21« (»S 21«) wurde zurückgewiesen, wie am Mittwoch die Stuttgarter Zeitung vermeldete. Vom Gericht gab es dafür eine Quasibestätigung. »Wir dementieren die Darstellung nicht«, erklärte am Donnerstag ein Sprecher auf Anfrage von junge Welt. Ausgestanden ist der Fall damit nicht. Dieter Reicherter vom »Aktionsbündnis gegen S 21« kündigte gestern an, eine »sofortige Beschwerde« beim Verwaltungsgerichtshof (VGH) Mannheim einzulegen.

Worum geht es? Die projektkritischen »Ingenieure 22« wollen die Verantwortlichen seit einer halben Ewigkeit auf dem Rechtsweg dazu bringen, eine Computersimulation des Schweizer Planungsbüros Gruner AG vorzulegen. Ganz...