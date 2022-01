Schönheit des Problematischen

»Zwei herausragende, heute weitgehend unbekannte Fotografinnen der Weimarer Republik« werden in einem Bildband, dem Katalog zur angekündigten Ausstellung, gewürdigt – so heißt es im Grußwort des Präsidenten der Goethe-Universität Frankfurt am Main.¹ Sind Stefanie »Nini« und Cornelia »Carry« Hess tatsächlich »weitgehend unbekannt«? Für das breite Publikum mag das zutreffen. Tatsache ist aber, dass niemand an ihnen vorbeikommt, der oder die sich mit deutschen Fotografinnen der 1920er Jahre beschäftigt. Dementsprechend sind ihre Namen in eingängigen Nachschlagewerken und Katalogen schon lange präsent. »With their technical and aesthetic brilliance, the sisters were among the leading photographers in Germany of the time«, urteilte Anja Hellhammer, die sich bereits vor zwanzig Jahren mit beiden befasst hat.²

Beliebt und geschätzt

Ihren ausdrucksvollen Fotos begegnet man in unzähligen Illustrierten und Bildbänden der Weimarer Republik. In ihrem 1913 gegründeten A...