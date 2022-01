Komödie geht weiter

An diesem Donnerstag findet in Italien die vierte Runde der Präsidentschaftswahlen statt. In den ersten drei Runden ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Da es keine Einigung auf einen Kandidaten gab, wurden in den vergangenen Tagen meist leere Stimmzettel abgegeben. Erneut kommen die Abgeordneten der zwei Parlamentskammern und Vertreter der Regionen – insgesamt 1.009 Personen – zusammen. Im vierten Wahlgang reichen dem Nachfolger Sergio Mattarellas 505 Stimmen. Als Favorit gilt immer noch Premierminister Mario Draghi.

Der Exbanker steht seit Januar 2021 einer sogenannten Regierung der nationalen Einheit vor. Dieser gehören der sozialdemokratische PD, die Fünf-Sterne-Bewegung (M5S), die Linkspartei Freie und Gleiche (LeU) sowie die Faschisten der Lega und der Forza Italia an. Diese Konstellation würde mit Draghi in das höchste Amt des Staates übertragen, da der Präsident – im Gegensatz zu dem der BRD – bedeutend mehr politischen Einfluss besitzt. Er beruft d...