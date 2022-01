Et jeht ja nich! Berlin von außen

Es ist was verkehrt in diesem Land: Du kannst (wie ein Freund) bei Mainz im Büro sitzen, vorm Fenster die Weinberge und immer schönes Wetter. Du genießt die Ruhe und das fast italienische Klima. Und trotzdem fehlt dir was.

Du kannst (wie ich) auf dem Land gärtnern und in Leipzig-Gohlis nebenwohnsitzen und dir täglich sagen, wie schön Stadt und Land sind. Aber etwas stimmt nicht.

Du kriegst es im Café mit, wenn die Dame dir gegenüber sagt: »Leipzig ist so schön, nur eine Stunde von Berlin.« Und wenn sie mit dem Studium durch ist, dann will sie dorthin. Nicht zum Einkaufen übers Wochenende. Nicht ins Pergamonmuseum oder – noch langweiliger – für ein Foto vorm Brandenburger Tor. Sie will dort ein Jahr leben (oder auch zwei) und erst danach zurückkommen und sesshaft werden. Einmal so richtig frei sein – das heißt: nach Berlin.

Und plötzlich fällt dir auf: Ja, es gibt einen Graben zwischen Ost und West und kulturell auch zwischen Süd und Nord. Aber noch stärker i...