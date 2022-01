Stenbock, Bäumler

Die sowjetische Militäradministration sorgte 1946 indirekt dafür: Alexander Graf Stenbock-Fermor konnte im Berliner Künstlerklub »Die Möwe« endlich wieder russischen Kaviar essen! Billig war es nicht, doch der Vertrag als Drehbuchautor bei der Defa machte es möglich.

Stenbock hatte ein wendungsreiches Leben hinter sich. Er wurde am 30. Januar vor 120 Jahren als Spross einer schwedisch-deutschbaltisch-russischen Adelsfamilie in Riga geboren und kämpfte als sehr junger Mann bei den Menschewiki gegen die Folgen der Oktoberrevolution. Im Exil in Berlin erwachte sein soziales Bewusstsein, das ihn KPD-Mitglied werden ließ. In der Weimarer Republik arbeitete er u. a. mit dem linken Regisseur Erwin Piscator zusammen, für den auch Stenbocks Bruder Nils (ein bekannter Grafiker, der als Karikaturist mit »Sten« zeichnete) Bühnenbilder entwarf. Nach Beginn der Naziherrschaft wurde Stenbock in der ...