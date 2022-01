Zum Inhalt dieser Ausgabe | Knappes Rennen in Portugal Sozialdemokratischer Premier wohl auch nach Neuwahl auf Unterstützung angewiesen Carmela Negrete Am kommenden Sonntag finden in Portugal Parlamentswahlen statt. Die meisten Umfragen gehen von einem knappen Sieg des Partido Socialista (PS) aus, gefolgt vom konservativen Partido Socialdemócrata (PSD). Einige wenige sehen sogar den PSD auf dem ersten Platz. Zusammen könnten beide Parteien auf rund 70 Prozent der Stimmen kommen. Die ultrarechte Chega (»Es reicht«) könnte mit rund sieben Prozent der Stimmen drittstärkste Kraft im Parlament werden. Nach der Wahl dürfte entscheidend sein, welche der anderen sieben im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien der künftigen Regierung ihre Unterstützung geben wird. Der bisherige Premier António Costa vom PS hat bereits erklärt, er wolle auch in Zukunft ohne Koalitionspartner regieren. Für eine absolute Mehrheit bräuchte der PS 116 Sitze, was rund 41 Prozent der Stimmen entspräche. Auf eine solche spekulierte der Chef der Minderheitsregierung bereits, als er die Neuwahlen ausrufen ließ. Die Sozialdemokraten regierte...

