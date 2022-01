Politische Krise verschärft sich

Die politische Lage in Honduras bleibt angespannt. Erwartungsgemäß wählten am Sonntag die oppositionellen rechten Parteien zusammen mit den 18 Abweichlern der Partei Libre der designierten linken Präsidentin Xiomara Castro den Libre-Dissidenten Jorge Cálix zum Parlamentspräsidenten. Die Abstimmung konnte allerdings nicht im Nationalkongress der Hauptstadt Tegucigalpa stattfinden, dort hatten sich seit Samstag abend Tausende Anhänger von Castro versammelt. Statt dessen wurde sie in einen Countryklub in Zambrano, rund 30 Kilometer nördlich der Hauptstadt, verlegt.

Cálix erklärte dabei, trotz »Meinungsverschiedenheiten« mit Castro zusammenarbeiten zu wollen, »die Umsetzung der politischen Agenda Castros habe oberste Priorität«. Die linken Abgeordneten wählten nur wenige Minuten später ihrerseits Luis Redondo zum Parlamentspräsidenten. Dem Parlamentarier der Partei Salvador de Honduras (PSH) stehen sieben Stellvertreter und zwei Sekretäre zu Seite.

Der Konflikt...