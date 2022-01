»Das führt zur Entgrenzung des Krieges«

Zum Parteitag von Bündnis 90/Die Grünen am kommenden Wochenende hat die »Drohnenkampagne« einen offenen Brief veröffentlicht, in dem die Delegierten aufgefordert werden, sich gegen die Bewaffnung von Drohnen auszusprechen. Was ist der Hintergrund?

Noch im Dezember 2020 hatte die grüne Bundestagsfraktion gemeinsam mit der Partei Die Linke beantragt, keine bewaffnete Drohnen für die Bundeswehr zu beschaffen. Im Koalitionsvertrag haben SPD, Grüne und FDP dann jedoch vereinbart: »Unter verbindlichen und transparenten Auflagen und unter Berücksichtigung von ethischen und sicherheitspolitischen Aspekten werden wir daher die Bewaffnung von Drohnen der Bundeswehr in dieser Legislaturperiode ermöglichen.« Wir wollen mit dem offenen Brief dazu beitragen, dass ein Antrag der grünen Basis, der sich gegen den Einsatz bewaffneter Drohnen ausspricht, eine Mehrheit findet.

Das Argument der Befürworter ist, dass die bewaffneten Drohnen zum Schutz »unserer Soldaten und Sol...