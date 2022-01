Was den westdeutschen Jungs im Werkunterricht die Laubsägearbeit war, war im Handarbeitsunterricht für die Mädchen das Stricken – meistens Topflappen, die laut utopia.de »für Strickanfänger bestens geeignet« sind. Aber einige Mädchen wagten sich auch an Socken, Pulswärmer etc. An den Pädagogischen Hochschulen, wo die Studentinnen in der Mehrheit waren, strickten in manchen Seminaren praktisch alle. Eine Frau aus Frankfurt am Main meinte neulich: »In den 70er Jahren wurde viel gestrickt. Schon allein um die öden – sonst nicht zu ertragenden – Vollversammlungen der linken Hochschulgruppen zu überstehen. Allerdings zeigte sich dann bald, dass das Stricken der Revolution nicht förderlich war. Um sich für einen Diskussionsbeitrag zu melden, musste nämlich das Strickzeug aus der Hand gelegt werden, was leider oft dazu führte, dass Maschen fielen oder der Faden sich verhedderte, also unterblieb meist die aktive Teilnahme an der Diskussion zur Vorbereitung der Re...