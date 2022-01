Arauca im Fokus

Die Gewalt in Kolumbien nimmt kein Ende, besonders nicht im Departamento Arauca an der Grenze zu Venezuela. Nachdem bereits Anfang Januar mindestens 24 Menschen bei Gefechten zwischen angeblichen Guerillagruppen ermordet worden waren, ist vergangene Woche erneut ein Attentat in der Provinz verübt worden. Laut kolumbianischen Medien explodierte am Mittwoch eine Autobombe im Zentrum der Gemeinde Saravena. Dabei starb eine Person, und mehrere Menschen wurden verletzt. Ziel der Anschläge waren anscheinend das Unternehmen ECAAAS-ESP, das die Wasserversorgung, Müllabfuhr und Kanalisation der Gemeinde betreibt, sowie ein Gebäude, in dem mehrere soziale Organisationen sitzen, unter anderem der Menschenrechtsverein »Joel Sierra«. Zum Zeitpunkt des Anschlags hatte ein Treffen der Gruppe stattgefunden. Bei der Explosion wurden auch Wohnungen, Geschäfte sowie öffentliche Einrichtungen, unter anderem ein Krankenhaus, beschädigt.

Kolumbiens Verteidigungsminister Diego M...