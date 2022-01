Meuterei in eigenen Reihen

Vertreter der demokratischen Partei sind am vergangenen Donnerstag im US-Senat daran gescheitert, die Verfahrensregeln dieser Kammer des Kongresses zu verändern. Damit sollte die republikanische Blockade zweier Gesetze zum Schutz bürgerlicher Grundrechte umgangen werden. Das »Freedom to Vote Act« und das »John Lewis Voting Rights Advancement Act« haben zum Ziel, die Teilnahme an Wahlen zu vereinfachen und die Regeln für den Ablauf von Abstimmungen auf Bundesebene zu garantieren. Beide Gesetze waren im vergangenen Jahr im Senat gescheitert.

Biden hatte am 11. Januar noch in einer pathetischen Rede in Atlanta im Bundesstaat Georgia die Notwendigkeit der »Wahlrechtsreform« betont und ihre Gegner mit Rassisten der US-Bürgerkriegszeit und Segregationisten der 1960er Jahre verglichen. Das Engagement des US-Präsidenten kommt spät, bis vor kurzem hatte er noch ausgeschlossen, die Regeln des Senats ändern zu wollen. Bürgerrechtler und Millionen von Aktivisten, die ...