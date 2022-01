Knausrig in der Krise

Mitten in der Coronapandemie Krankenhäuser schließen zu wollen dürfte nur schwer zu vermitteln sein – doch die »schwarz-rote« Landesregierung von Niedersachsen will diesen Schritt dennoch gehen. Jede vierte Klinik im Land könnte in den nächsten zehn Jahren schließen – und die Koalition aus SPD und CDU erhofft sich davon eine bessere medizinische Versorgung.

Die niedersächsische Landesregierung plant eine Krankenhauslandschaft, die in drei Stufen gegliedert ist: sogenannte Grund-, Schwerpunkt- und Maximalversorger. Zwei Drittel der Kliniken sollen in Zukunft zu den Grundversorgern zählen, in denen zum Beispiel Knochenbrüche behandelt werden können. Sie sollen für jeden innerhalb von 30 Minuten erreichbar sein, etwa bei Notfällen. Schwangere, die zur Entbindung in einen Kreißsaal wollen, sollen dagegen in Zukunft längere Wege in Kauf nehmen müssen. Sie müssen zu einem »Schwerpunktversorger«, zu denen auch Fachabteilungen wie die Geburtshilfe zählen. In 45 Mi...