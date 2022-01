Schuldenschnitt für Evergrande

Beim strauchelnden Immobilienriesen Evergrande aus China zeichnet sich offenbar eine Lösung für die Schuldenprobleme ab. Der Konzern soll von der Provinzregierung von Guangdong gestützt und restrukturiert werden, wie Reuters am Montag berichtete. Am Wochenende hatte Evergrande zudem mitgeteilt, dass ein Vertreter des staatlichen Vermögensverwalters China Cinda Asset Management in den Verwaltungsrat des Unternehmens einziehen solle.

Laut einem von Reuters zitierten Bericht des Informationsanbieters Redd will die Provinzregierung von Guangdong, wo Evergrande seinen Hauptsitz hat, bis März einen umfassenden Restrukturierungsplan vorlege...