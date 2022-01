Die Psychogeographie des Kalvarienviertels

Vielleicht ist der Stadtschreiber erst jetzt richtig angekommen in der Steiermark. Im »Gasthaus Hofstätter« in der Kalvarienbergstraße hat er endlich eine Klachlsuppe gegessen, eine steirische Spezialität mit Schweinshaxe als Einlage. Dazu wird Heidensterz, eine Pampe aus Buchweizenmehl, gereicht. In der Wirtshausinstitution im Grazer Nordwesten diskutiert der Stammtisch darüber, ob Hans Albers schwul gewesen sei oder ein Nazi oder sogar beides, während sich die Lieferando-Jungs die Klinke in die Hand geben. Das Musikprogramm ist abwechslungsreich und für Überraschungen gut, weder Opernarien noch Kölsche Karnevalshits scheint das Grazer Vorstadtpublikum zu verschmähen, und dann ist plötzlich Hans Albers mit »Flieger, grüß mir die Sonne« zu hören.

Der Stadtschreiber unternimmt eine Expedition durch das Kalvarienviertel. Bei seiner Bewerbung um das Stadtschreiber-Amt hat er angegeben, in Graz literarische Stadtforschung betreiben zu wollen, wie zuvor schon i...