Ostmoderne Formensprache

Das Leitbild der europäischen Stadt erlebte in den 90er Jahren Hochkonjunktur. Auf Tagungen, in Publikationen und in Programmen breitete sich der Begriff »europäische Stadt« inflationär aus. Für den Denkmalschutz bedeutete das meist den Erhalt der Gebäude zwischen dem Beginn und dem Ende des Deutschen Kaiserreichs, für die Stadtplanung die Orientierung auf Mischnutzung, Quartiersentwicklung und Innenstadtausbau. Scharf umrissen wurde der Begriff nie, als schillernde Metapher evoziert er Emotionen, die sich mit der weitverbreiteten Vorliebe für Altbauwohnungen vergleichen lässt.

Er war jedenfalls das Gegenstück zur funktionalistischen Moderne der 20er Jahre, korrespondierte mit der Delegitimierung der DDR, bei welcher die Bandbreite von der Zerstörung bis zur Gleichgültigkeit gegenüber deren gebauten Erzeugnissen reichte. Im Feld dieser Geringschätzung wuchs aber auch das Interesse an der sogenannten Nachkriegsmoderne in Ost und West. Akteure wie das Deutsc...