Taxonomiespielchen

Wirtschaftsminister Robert Habeck stellt fest, dass die Billiganbieter von Strom über »kein belastbares Geschäftsmodell« verfügten. 40 dieser ehrenwerten Unternehmen haben im Verlauf des vergangenen Jahres ihre Lieferverträge für Strom zu mäßigen Preisen einseitig gekündigt und die Lieferungen eingestellt. Sie hatten, findet der Minister, auf »ewig günstige« Strompreise an der Energiebörse spekuliert. Jetzt, bei absehbar höheren Einstandspreisen, lassen sie die angelockten Kunden im Regen stehen, die nun beim regionalen Stromanbieter nur über extra teure Tarife weiter bedient werden. Die Spekulanten am Strommarkt mit x Sondertarifen waren der ausdrückliche Wunsch verschiedener Bundesregierungen vor der jetzigen. Wir Verbraucher wurden aufgefordert, das dümmliche Spiel nach dem günstigsten Vermarkter mitzumachen und so den Strompreis angeblich für immer niedrig zu halten. Die Anbieter wurden ermuntert, »Ökotarife« zu offerieren, die ihnen anfangs ein paar ...