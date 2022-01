Brückenbau statt Drohgebärden

Mit einem virtuellen Neujahrsempfang leitete der Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft (OA) am Donnerstag das 71. Jahr seines Bestehens ein. Die älteste und größte Regionalinitiative der deutschen Wirtschaft wurde im Jahr 1952 in Köln gegründet, um den Ausbau und die Standardisierung des bilateralen Handelsverkehrs mit den Staaten des damaligen »Ostblocks« sowie China voranzutreiben. Der OA versuchte, die Einzelinteressen von am Osthandel partizipierenden deutschen Unternehmen zu bündeln und deren Lobby zu bilden. In Vertretung der Bundesregierung schloss er schon bald Verträge mit Rumänien oder China ab und war ab 1970 maßgeblich am Zustandekommen des historisch bedeutenden Erdgasröhrengeschäfts mit der Sowjetunion beteiligt.

Im Jahr 1999 zog die Organisation nach Berlin um und wurde in einen Unternehmerverband umgewandelt, der rund 350 Mitglieder umfasst und von sechs Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft getragen wird − darunter dem Bundesverband de...