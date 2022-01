Seehofer soll AfD geschützt haben

Laut eines Medienberichts hat der frühere Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ein Gutachten des Verfassungsschutzes frisiert. In dem mehr als 800 Seiten starken Papier hatte der Geheimdienst Ende Januar 2021 begründet, warum die AfD als Ganzes beobachtet werden müsste. Das Gutachten wurde an den zuständigen Referatsleiter in Seehofers Ministerium mit der Bitte um Freigabe übergeben – normalerweise eine Formalie. Nach am Freitag veröffentlichten Recherchen der Süddeutschen Zeitung (SZ) ließ der CSU-Politiker das Dokument einen Monat lang überarbeiten, um letztlich den Inhalt abzuschwächen.

Kritik kam am Freitag von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregim...