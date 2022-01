Geschäfte mit gedrucktem Hass

Es hat ihn wieder erwischt, den Buchautor und faschistischen Präsidentschaftskandidaten Éric Zemmour. Ein Pariser Strafgerichtshof verurteilte ihn am vergangenen Montag zu einer Geldstrafe von 10.000 Euro – wegen Volksverhetzung, wie schon 15mal in der Vergangenheit. Den Mann, der seinen Landsleuten mit der Theorie des »Grand remplacement« weismachen will, dass muslimische Einwanderer in den nächsten 20 Jahren das französische Christentum verdrängen werden, stört das inzwischen nicht mehr groß. Als Verfasser einer Reihe von Büchern, die nicht weniger verkünden als das, wofür er nun erneut zahlen soll, scheffelte er nicht nur viele hunderttausend Euro, sondern ließ mit gewaltigen Verkaufszahlen die Kassen seiner Verleger klingeln. Im Jahr 2014 übertraf die Hassschrift »Le Suicide français« (Der französische Selbstmord) sogar den kommerziellen Erfolg des damaligen Nobelpreisträgers Patrick Modiano – auch der ein Franzose.

Zemmours Verlage tragen Name...