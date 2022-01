Zum Inhalt dieser Ausgabe | Keine Eile bei Antrittsbesuch Treffen mit Putin: Irans Präsident drängt auf mehr wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit Knut Mellenthin Irans neuer Präsident hat am Mittwoch und Donnerstag seinen Antrittsbesuch in Moskau absolviert. Es war Ebrahim Raisis dritte Auslandsreise, seit er das Amt Anfang August 2021 übernommen hat. Zuvor hatte er im Oktober Tadschikistan und im November Turkmenistan besucht. Beides sind frühere Sowjetrepubliken. Turkmenistan ist ein direkter Nachbar der Islamischen Republik, während das etwas weiter entfernt liegende Tadschikistan geschichtlich und kulturell mit dem Iran verbunden ist. Im außenpolitischen Programm des Präsidenten hat die Intensivierung der Beziehungen zu den Staaten der Region, zu denen auch Russland gerechnet wird, eine Vorrangstellung. Am Mittwoch traf Raisi mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin zusammen, der sich für diesen Gast betont viel Zeit genommen hatte und ihn mit den Worten »Wir haben es nicht eilig« empfing. Nach iranischen Angaben soll das Gespräch drei Stunden gedauert haben. Neben der Verbesserung der wirtschaftlichen...

Artikel-Länge: 3933 Zeichen

