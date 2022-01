Kriegslärm über der Akropolis

Mit im wahrsten Sinne des Wortes lautem Getöse haben Griechenlands rechter Regierungschef Kyriakos Mitsotakis und seine Luftwaffe am Mittwoch nachmittag in Athen ihr neuestes Lieblingsspielzeug ausgepackt: Sechs nagelneue Kampfjets des Typs »Rafale«, frisch aus den Produktionshallen der französischen Waffenschmiede Dassault. Die Ankunft der mit neuester Kriegstechnik ausgestatteten Überschalljäger feierten Militärs und Regierungszivilisten mit einem im Internet und in den TV-Abendnachrichten verbreiteten »Willkommen zu Hause«. Waffenlärm hallte seit Montag auch aus benachbarten türkischen Gewässern hinüber an den Strand der Ägäis. Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte an, seine Kriegsflotte um einige Dutzend unbemannte, bewaffnete Spionageboote zu erweitern.

Entgegen der sonst üblichen Regelung des griechischen Luftverkehrs durften die »Rafale« zweimal die Akropolis überfliegen, dokumentiert in einem Video der Regierungspartei Nea Dimokratia. Ministerprä...