»Bilanz des Schreckens«

Der zurückgetretene Papst Benedikt XVI. wird durch ein Gutachten im Umgang mit vier Fällen von sexualisierter Gewalt schwer belastet. In seiner Zeit als Münchener Erzbischof habe Joseph Ratzinger Sexualverbrecher »mit hoher Wahrscheinlichkeit« wissentlich in der Seelsorge eingesetzt und darüber die Unwahrheit gesagt. Zu dieser Einschätzung kommt eine Münchener Anwaltskanzlei in ihrer am Donnerstag vorgestellten, rund 1.700 Seiten umfassenden Studie.

Laut dem Kirchenrechtler Thomas Schüller ist Benedikt mit dem Gutachten als »aktiver Vertuscher« demaskiert. »Das ist sein persönliches Waterloo«, ...