Angespannte Stimmung

Am Donnerstag hat in Berlin die zweitägige Klausur der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke begonnen. Die Stimmung dürfte angespannt sein: Erst am Sonntag hatte der nach einer heftigen Kontroverse für den Vorsitz des Bundestagsausschusses für Klimaschutz und Energie nominierte Exparteichef Klaus Ernst via Twitter »schnelle Neuwahlen der Parteiführung nach Mitgliedervotum wie bei der CDU« gefordert. Umgekehrt machen die beiden Parteivorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow und Janine Wissler, die der Fraktion seit der Bundest...