Getrennte Partner: US-Verbündete verfolgen ihre eigenen Interessen

Das neue Jahr hat im Jemen bereits mit einem Paukenschlag begonnen: Am 2. Januar setzten die Ansarollah (»Huthi«) ein unter Flagge der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) fahrendes Schiff im Roten Meer fest und verweigerten dessen Herausgabe. Zwar behauptete die von Saudi-Arabien angeführte Kriegskoalition, die »Rawabi«, die sich auf dem Weg von der jemenitischen Insel Sokotra zur saudischen Küstenstadt Dschisan befand, habe medizinische Güter transportiert und sei auf dem Rückweg von einem Einsatz zum Bau eines Feldkrankenhauses auf Sokotra gewesen.

Die Ansarollah geben jedoch an, militärisches Material an Bord gefunden zu haben. Das Schiff sei außerdem »ohne Genehmigung in jemenitische Gewässer eingedrungen« und habe »feindliche Handlungen« begangen. Aufnahmen des TV-Senders Al-Masira vom Inneren des Schiffs zeigten Militärfahrzeuge und Container mit Waffen und Munition. Das Logo der saudischen Streitkräfte ist darauf deutlich zu erkennen. Seit 2019 war...