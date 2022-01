Omikron-Flaute ausgeblieben

In den Schlagzeilen herrscht Aufregung über einen scheinbar unerwarteten Anstieg der Ölpreise. Es ist vom höchsten Stand seit sieben Jahren die Rede und davon, dass die Preise aktuell um fast 450 Prozent höher lägen als im Frühjahr 2020. Letzteres ist eindeutig übertrieben und irreführend. Die erste Aussage ist zwar sachlich richtig, braucht aber eine genauere und vollständigere Betrachtung, um die Entwicklung richtig einzuordnen.

In eine falsche Richtung weisen Behauptungen wie »Seit Jahresbeginn steigen die Ölpreise«, die derzeit etwa im Spiegel zu lesen sind. In Wirklichkeit gibt es schon seit Mai 2020 eine insgesamt kontinuierliche, wenn auch nicht ganz gradlinige Aufwärtsentwicklung. Der international wichtigste Orientierungswert Brent erreichte seinen Höchststand im vergangenen Jahr am 26. Oktober mit 86,35 Dollar pro Barrel. Am gestrigen Mittwoch wurde Brent gegen Mittag mit etwas über 88 Dollar pro Barrel gehandelt. Der Unterschied von weniger als ...