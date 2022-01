Freiheit für den Bass

Brumm-brumm macht der Bass. Zusammen mit dem Schlagzeug sorgt der Tieftöner bekanntlich für das rhythmische Fundament moderner Musik. Was, wenn er noch mehr kann und sich von der bloßen Rhythmusknechtschaft emanzipieren will, um eigenständig neues Terrain zu erschließen?

Der Afroamerikaner Ray Brown hat einst im Jazz auf wundervolle Art und Weise das Bassspiel befreit und auf den vier tiefen Saiten ein Solospiel entwickelt, das dem auf Gitarre oder Klavier in nichts nachsteht. Heute ist es vor allem der vom Balkan stammende, in Wien lebende Bassist Nenad Vasilic, der das Solobassspiel am stärksten vorantreibt, etwa indem er balkaneske Weisen und ...