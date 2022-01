Fürmann, Schöne

Kurt Tucholsky ließ zu Beginn der dreißiger Jahre einen »älteren, aber leicht besoffenen Herrn« über den Reichstagswahlkampf monologisieren – wegen der Parallelen zu späteren Epochen ein noch immer gern zitierter Text. Erstaunlich, dass ein Westberliner Schüler einer neunten Klasse damit sein Publikum zu enthusiastischen Reaktionen bringen konnte. Der Lehrersohn Benno Fürmann fing Feuer, wurde als begabter, gerade einmal 19jähriger Rezitator 1991 von Edgar Reitz für eine kleine Rolle in »Die zweite Heimat« entdeckt und nahm danach Unterricht am Lee-Strasberg-Institut in New York. Eine gute Schule, die es ihm ermöglichte, später in internationalen Produktionen mit Heath Ledger und Pierce Brosnan zu spielen. Doch zunächst hatten Film und Fernsehen hierzulande große Aufgaben für ihn. Sein endgültiger Durchbruch war der psychopathische Medizinstudent Hein in dem Thriller »Anatomie« (2000). Doch Fürmann lie...