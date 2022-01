Pandemie vertieft Spaltungen

Eine düstere Diagnose gab UN-Generalsekretär António Guterres auf dem diesjährigen Weltwirtschaftsforum ab. Fragil und ungleich bleibe die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie, konstatierte er auf der Veranstaltung, die, wie schon im Vorjahr, aus den Schweizer Alpen, aus Davos, ins Internet verlegt worden war. Zum einen sei die Pandemie noch längst nicht überwunden; zum zweiten litten ärmere Länder viel stärker unter den Folgen; und es komme drittens hinzu, dass der Klimawandel die Zukunftsaussichten stark verfinstere.

Die Frage, wie es mit der Pandemie weitergehen wird, stand am Montag bei dem Forum auf dem Programm. Während Spanien und Großbritannien schon ganz offen versuchen, den Übergang von der Pandemie zur Endemie zu gestalten, also zu einem Zustand, wo das Covid-19-Virus weiterhin grassiert, aber halbwegs kontrolliert werden kann, ging Annelies Wilder-Smith, Professorin an der London School of Hygiene and Tropical Medicine, davon aus, dass Om...