Zum Inhalt dieser Ausgabe | Israel nimmt Eskalation in Kauf Völkerrechtswidrige Räumung palästinensischer Familie in Ostjerusalemer Viertel Scheich Dscharrah Gerrit Hoekman Israel hat am Montag eine Gärtnerei und zwei Lagergebäude im Ostjerusalemer Stadtviertel Scheich Dscharrah zerstört, die einer palästinensischen Familie gehörten. Aus Protest hatte der Vater sich auf das Dach des nebenstehenden Hauses geflüchtet und gedroht, sich selbst und das Haus in Brand zu stecken. Das berichteten israelische und palästinensische Medien. Die Jerusalemer Stadtverwaltung behauptet, die Gärtnerei sei illegal errichtet worden. »Das Gebiet ist für die Einrichtung von Klassenräumen und Kindergärten für Sonderpädagogik vorgesehen, die den arabischen Kindern des Viertels zugute kommen«, erklärte der Minister für Öffentliche Sicherheit, Omer Bar Lev, laut Jerusalem Post am Montag. Die Familie habe sich das dafür vorgesehene öffentliche Grundstück ohne Recht angeeignet, um darauf ihre Gärtnerei zu betreiben. Deshalb sei nur die Gärtnerei zerstört worden und nicht das Haus. Vorerst. Der israelischen NGO »­Peace Now« zufolge besteht auch für die b...

