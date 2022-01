Zum Inhalt dieser Ausgabe | Flächendeckendes Problem Bayern: Mehr antisemitische Straftaten. Masse der Täter sind Rechte Sebastian Lipp Die bayerische Polizei erfasste im ersten Halbjahr 2021 bisher insgesamt 262 antisemitische Straftaten im Kriminalpolizeilichen Meldedienst als politisch motivierte Kriminalität. Vier der Taten seien politisch motivierte Gewaltdelikte. Der »Phänomenbereich rechts« macht mit 243 der Fälle den mit Abstand größten Anteil antisemitischer Straftaten aus, Linke sind nicht dabei. Das geht aus einer am Wochenende veröffentlichten Antwort der bayerischen Staatsregierung auf eine parlamentarische Anfrage von Florian Ritter (SPD) hervor. Bei sieben der Taten glauben die Ermittler eine »religiöse Ideologie« zu erkennen, vier seien aus »ausländischer Ideologie« begangen worden, und sieben Taten konnte die Polizei nicht zuordnen. Mit welcher Methode die Polizei antisemitische Straftaten »religiösen« und »ausländischen« Ideologien zuordnet, bleibt unklar; ebenso unklar bleibt, was jeweils den Ausschlag für die Einordnung als antisemitisch gibt. Der Vergleich mit den Zahl...

