Zum Inhalt dieser Ausgabe | Fremdeln mit dem Einsitzer Mariama Jamanka ist Europameisterin im Monobob Thomas Behlert Sie sehen schon eigenartig aus, diese Monobobs. Obwohl die Sportart bei einigen Starterinnen unbeliebt ist, können sie die Dinger nicht ignorieren, da nur der Start im Einzel zur Teilnahme im Zweierbob berechtigt – bei großen Wettkämpfen ein Pflichttermin. In Beijing wird die Disziplin erstmals olympisch sein, absurderweise ausschließlich für Frauen, Männer fahren sich wie gewohnt zu zweit oder als Quartett den Hang hinab. Wie es der Sportsgeist will, gewann die Thüringerin Mariama Jamanka vergangenes Wochenende die Europameisterschaft, obwohl sie so lange mit dem neuen Solofahren gefremdelt hatte. EM-Platz zwei schnappte sich Laura Nolte – vor der Russin Nadeschda Sergejewa. Im überteuerten St. Moritz ...

