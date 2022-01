Zum Inhalt dieser Ausgabe | The Tragedy of Prime Minister Boris the First Pierre Deason-Tomory Mittwoch, 12. Januar Um mich herum werden die Leute krank. Trotz Boosterimpfung bleibe ich daheim und exponiere mich nur noch im Supermarkt und beim Zugfahren. Heute Inzidenztagesrekord, 80.000 Angesteckte an einem Tag. Der unerwartet hohe Anteil Geimpfter auf den Intensivstationen verunsichert mein Immunbewusstsein. Streng wissenschaftlich gesehen muss ich eigentlich nur weiter kiffen. Forscher der Oregon State University haben nachgewiesen, dass Marihuana eine Infektion mit Corona behindert. Die Cannabigerolsäure und die Cannabidiolsäure binden das Spikeprotein und blockieren so den Zugang von SARS-CoV-2 zu den Zellen. Kein Wunder, dass ich meinen letzten Schnupfen vor fünf Jahren hatte. Wir sollten den Impfgegnern jede Woche zehn Gramm White Widow spendieren, dann wäre die Pandemie vorbei und der Spuk auf den Straßen auch. Donnerstag, 13. Januar In Großbritannien gehen die Zahlen zurück! Ohne Lockdown, trotz Karaoke in Pubs und Downing Street. Vielleicht ...

