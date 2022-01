Anknüpfungspunkte

Es gibt für Musiker mancherlei Möglichkeiten, sich zum runden Geburtstag selbst ein Geschenk zu machen. Im Fall des Berliner Perkussionisten und Hörspielproduzenten Andreas Weiser war es 2017 die Debüt-CD seines jüngsten Bandprojekts Conexão Berlin, das er vier Jahre zuvor mit dem Drummer Matthias Trippner aus der Taufe gehoben hatte. Die beiden Schlagwerker, die bereits in den 90er Jahren im Jazzsextett Shank Bandkollegen waren, eint eine langjährige Leidenschaft für die Vielfalt brasilianischer Musik, die sie auch schon oft gemeinsam durchs größte Land Südamerikas reisen ließ.

Schon in den frühen 1980ern war Andreas Weiser aufgegangen, dass er für Bongos, Kongas und die schellenkranzbestückte Rahmentrommel Pandeiro ein Händchen hatte. Der damalige Geschichtsstudent an der TU Berlin wohnte in einer WG mit dem aus São Paulo stammenden Wahlwestberliner Dudu Tucci, der sich bald als beliebtester Percussionlehrer der Stadt etablieren sollte.

Tuccis ...