Zum Inhalt dieser Ausgabe | Laubsägearbeiten Helmut Höge Früher war es eine Lehreinheit im Werkunterricht. Das ist heute kaum noch vorstellbar. Deswegen lohnt sich ein Blick zurück. Zumal, wenn nicht vergessen werden soll, dass auch in der DDR das Laubsägen zu den beliebten Freizeitbeschäftigungen gehörte. Die Qualität der Laubsägeblätter war ausgezeichnet. Besonders beliebt waren bei Laubsägeblättern die Rundsägeblätter von z. B. VEB MLW Medizinmechanik Suhl. Heute, nach über 20 Jahren, sind Laubsägeblätter aus der DDR nur noch selten zu bekommen. Wenige Restposten werden noch angeboten. Die Preise steigen. Das größte Kontingent sollen zuletzt angeblich anonyme Amis aufgekauft haben. In den USA finden regelmäßig landesweite Wettbewerbe um die schönste Laubsägearbeit statt. 2019 gewann auf nationaler Ebene der 57jährige Textilarbeiter Dan Wirtz aus Wisconsin mit einer Laubsägearbeit, die die Köpfe der drei letzten US-Präsidenten zeigt. Neuerdings gesellt sich zu den Bastlern mit der Laubsäge noch eine ganz andere...

